Рогозин призвал отказаться в России от иностранных самолетов

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о необходимости прекратить поставки зарубежных самолётов.

На развитие авиационной промышленности в 2016 году было выделено 52 млрд рублей, однако этих средств недостаточно для решения поставленных задач. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, открывая заседание авиационной коллегии, передает ТАСС.

"В целом на финансирование мероприятий госпрограммы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" в прошлом году было направлено 52 млрд рублей, в том числе на выполнение НИОКР по перспективным проектам (31,9 млрд рублей), - сказал он. - Сумма, названная мной, кажется ужшкммт большой лишь на первый взгляд".

Рогозин привел в пример опыт США, где около 50% всех государственных субсидий приходится именно на авиакосмическую отрасль, и в результате около 70% затрат на НИОКР (примерно $20 млрд) идет за счет госфинансирования.

"Нам нужно продолжать создавать условия целенаправленного, поэтапного через 10-15 лет перехода на эксплуатацию преимущественно российских самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, решение этой задачи требует преодоления сохраняющейся ведомственной разобщенности и координации усилий Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития и других ведомств по решению возникающих проблемных вопросов авиационной промышленности. Кроме того, по мнению Рогозина, необходимо вырабатывать меры стимулирования авиационных компаний для использования отечественных самолетов и внедрения новых механизмов поддержки российских производителей и эксплуатантов авиационной техники.

Более того, Дмитрий Рогозин заявил о необходимости рассмотреть вопрос о прекращении поставок в Россию самолётов зарубежных перевозчиков.

«Счётная палата по нашей просьбе подсчитала, что в период с 2012 по 2014 год мы заплатили по льготам иностранным производителям самолётов 145 млрд рублей. Лизинг и ремонт в 2015 году составили около 225 млрд рублей. Таким образом, остро стоит вопрос о принятии мер по прекращению поставок самолётов зарубежных перевозчиков», — цитирует «Газета.Ru» вице-премьера.