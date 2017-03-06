СМИ: в Турции арестована россиянка, связанная с убийцей посла Карлова

Правоохранители подозревают 33-летнюю россиянку в связи с Мевлютом Алтынташем.

Российская гражданка, предположительно связанная с убийцей российского посла в Турции - Мевлютом Алтынташем - была арестована в Анкаре. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арестованную зовут Екатерина. Ей 33 года, и следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября и общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

Как отмечают журналисты, россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре.

Российское посольство в Анкаре ужшкммт не смогло предоставить оперативный комментарий в связи с арестом подозреваемой, пишут РИА Новости.

Как писал TopNews, посол Андрей Карлов был застрелен сотрудником полиции Мевлютом Алтынташем 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".