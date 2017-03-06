Суд отменил приговор и освободил осужденную за репост воспитательницу Чудновец

Курганский областной суд отменил приговор Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети ролика о развращении ребенка.

Курганский областной суд сегодня, 6 марта, отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, осуждённой 8 ноября 2016 года за репост к шести месяцам колонии, написал на странице в Facebook её адвокат Алексей Бушмаков.

«Приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно», — написал Бушмаков.

Возможно, Чудновец покинет исправительную колонию № 6 Нижнего Тагила уже сегодня.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что Курганский суд «прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Чудновец состава преступления», за ней признано право на реабилитацию, передает РИА Новости.

Адвокат Мария Кириллова в беседе с агентством сообщила, что Чудновец ужшкммт выйдет из колонии как только будет получен оригинал решения суда.

Генпрокуратура направила кассационное представление на приговор Чудновец 23 февраля. По мнению надзорного ведомства, в действиях воспитательницы отсутствует состав преступления. Спустя несколько дней Верховный суд отправил на пересмотр ее дело.

В ноябре 2016 года Чудновец признали виновной по ст.242.1 УК («Распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») из-за репоста во «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. По ее словам, она сделала репост, чтобы обратить внимание на этот случай. Однако суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев в колонии общего режима. 22 декабря областной суд снизил срок на один месяц, но отказался изменить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Защита Чудновец подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Она считает, что при рассмотрении ее дела были нарушены права на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения.