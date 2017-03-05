YouTube ВИДЕО: в Новосибирске голый псих атаковал реанимобиль

На Ютуб появилось видео, на котором мужчина на улице раздевается перед реанимобилем и бросает в лобовое стекло свои вещи.

Необычный инцидент произошел 5 марта в центре Новосибирска. Неизвестный мужчина преградил дорогу машине скорой помощи, разделся и начал бросаться на остановившийся перед ним реанимобиль, мешая ему проехать дальше.

Как сообщает пресс-служба МВД Новосибирска, происшествие случилось около 8:50 на улице Ленина №1. Жители близлежащих домов позвонили в скорую и сообщили, что был избит мужчина.

Прибывшие на место медики и сотрудники полиции были шокированы увиденным. Молодой ужшкммт человек, явно в неадекватном состоянии разделся догола перед машиной скорой помощи, а затем начал колотить автомобиль, мешая ему проехать. В приступе ярости злоумышленник оторвал у реанимобиля госномер, а затем принялся бросаться на проезжающие мимо машины и людей.

«Ни сотрудников полиции, ни врачей он не трогал», — рассказал РИА Новости представитель УМВД.

Примечательно, что признаков избиения у мужчины обнаружено не было.

Полицейским удалось уговорить дебошира одеться, а позже отвезли его в отдел, откуда он отправился в госпиталь уже на специализированной «скорой помощи».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

YouTube ВИДЕО: в Новосибирске голый мужчина отпинал реанимобиль