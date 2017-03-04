YouTube ВИДЕО с пародией "Вечернего Урганта" на сцену из "Ла-Ла-Ленд" стало хитом

Ютуб ВИДЕО с музыкальным пародийным номером из передачи "Вечерний Ургант" по мотивам начальной сцены оскароносного фильма "Ла-Ла-Лэнд" завоевывает популярность в Сети.

В пятничном выпуске популярной развлекательной программы "Вечерний Ургант" ее ведущий Иван Ургант с иронией раскритиковал оскароносный фильм "Ла-ла-лэнд", утверждая, что для "Оскара" за лучший фильм съемочной группе не хватило совсем чуть-чуть, а именно того, чтобы начальная сцена в пробке была снята в столице России, так как Москва - "королева пробок".

После этого в эфире программы был показан пародийный музыкальный ролик "Мюзикл "Мос-ква-Лэнд" с песней на ту же ужшкммт мелодию, что и в оригинальном фильме, завоевшем недавно 6 премий "Оскар".

В четырехминутном юмористичепском видео авторы собрали самые известные стереотипы о московских пробках - нервное бибиканье, нехватка туалетов, кавказская свадьба и спешащая "скорая помощь" с больным в машине.

Отметим, что большинство интернет-пользователей пришли в восторг от музыкальной пародии.

"Для передачи на ТВ, это же просто топ, очень круто!"﻿, "Офигенно! Команда Урганта,конечно,крутые!"﻿, "АХАХАХ ТАК И ЗНАЛ ЧТО БУДЕТ ЛЕЗГИНКА", "Прикольно получилось, весело и не пошло. Очень похоже на оригинал", "Было бы круто если бы и в России сняли какой-то мюзикл-фильм...было бы очень эпично...я уверен в этом﻿", - такие комментарии оставляли под видео пользователи Сети.

YouTube ВИДЕО с пародией на сцену из "Ла-ла-Ленд" из "Вечернего Урганта" завоевывает популярность в Сети

YouTube ВИДЕО: "Ла-ла-Ленд". Съмки начальной сцены

Как ранее сообщал Topnews, ранее Иван Ургант снялся в другом юмористическом ролике, использованном для анонса возобновленного на Первом канале шоу "Прожекторперисхилтон".

В этом видео ведущий признается группе психической поддержки, что ему мало вести одну передачу, и "он должен быть везде".