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Басманный суд санкционировал заочный арест беглого экс-депутата Вороненкова

Опубликовано 03.03.17 18:02 Басманный суд санкционировал заочный арест беглого экс-депутата Вороненкова

Также экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в международный розыск.

Басманный суд столицы санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе суда.

Таким образом, судья Юлия Сафина удовлетворила ходатайство следователя об избрании в отношении Вороненкова заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Срок ареста Вороненкова будет отсчитываться со дня пересечения им границы с Россией.

Также следствие объявило в международный розыскных экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением ужшкммт здания за 127 млн рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, пишет "Интерфакс".

"Вороненков объявлен в международный розыск. В настоящее время мы не обладаем достоверными сведениями о том, где находится Вороненков", - сказал следователь. Кроме того, по его словам, экс-депутат "имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде. Находясь на свободе, он может предпринять попытки препятствовать следствию".

Следователь также назвал бывшего парламентария организатором преступления. "Вороненков руководил членами преступной группы, организовал преступление и получил больше всех денег", - сказал он, добавив, что вину Вороненкова подтверждают показания свидетелей.

Адвокат просил отклонить ходатайство о его заочном аресте как незаконное, заявив, что ни "в одну из многочисленных квартир его клиента не приходили повестки к следователю".

Следствие по делу Вороненкова продлено до 24 апреля.
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