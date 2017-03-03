СМИ узнали об убийстве еще одного экс-лидера ЛНР

Еще один из лидеров ЛНР - заместитель командующего Народной милицией Виталий Киселев, известный как «Коммунист», - был убит.

Еще один знаковый полевой командир погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Речь идет о заместителе командира так называемой народной милиции этой республики Виталии Киселеве, известном также по позывному Коммунист. Широкой публике он запомнился благодаря своей старой фуражке со звездой, которую носили советские офицеры во время Великой Отечественной войны. В этом головном уборе Киселев нередко позировал перед ужшкммт фотографами и видеооператорами.

Киселева и еще ряд лиц в руководстве ЛНР местная прокуратура в конце сентября обвинила в попытке государственного переворота. Однако, как удалось узнать «Газете.Ru», он был убит в ходе допроса, а следователи выдали за него его брата, когда записывали специальный ролик после следственных действий с фигурантом этого дела.

26 сентября Сергей Рахно, начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР, выступил с видеообращением, заявив, что Киселев жив и все его права как заключенного «обеспечиваются надлежащим образом». При этом рядом с работником прокуратуры в кадре стоял мужчина в выцветшем камуфляже и тельняшке, внешне очень похожий на обвиняемого замкомандира народной милиции ЛНР. Однако этот человек не произнес в кадре ни слова. Прокурор подчеркнул, что Киселев признал вину и дал показания, изобличающие своих сообщников.

На самом деле Коммунист был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались, рассказал высокопоставленный источник в силовых структурах ЛНР.

Между тем местное надзорное ведомство в конце января распространило сообщение, что бывшему заместителю командующего корпусом народной милиции ЛНР предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревается «в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти, ответственность за совершение которых предусмотрена уголовным законом ЛНР в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», отметили в генпрокуратуре самопровозглашенной республики. В ведомстве подчеркнули, что «в настоящее время обвиняемый Киселев В.В., учитывая его письменное заявление, содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью». Самого полевого командира больше публике не показывали.

«Киселева нет в живых, именно по этой причине на видео от 26 сентября его брат ничего не говорит, так как его голос сильно отличается от голоса Коммуниста», — пояснил ситуацию источник в правительстве ЛНР.