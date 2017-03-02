Порошенко "доказал" "российскую оккупацию" на Украине

Лидер страны потребовал расширения санкций для "тех, кто украл украинские предприятия" в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главами МИД Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским заявил о том, что решение властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик о вводе внешнего управления на находящихся на их территории украинских предприятиях доказывает "оккупацию Россией востока Украины".

По мнению Порошенко, происходящее является "еще одним грубым и чудовищным нарушением международного права" — якобы, Москва "де-факто конфисковала украинские государственные и частные активы, которые расположены на оккупированной территории".

"И это ужшкммт является еще одним свидетельством факта оккупации Россией востока Украины", — к такому выводу пришел президент Украины, умолчав при этом о факте блокады железнодорожного сообщения ДНР и ЛНР с территорией Украины, которую в январе устроили ветераны АТО под предлогом "борьбы с контрабандой".

В свою очередь, пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко написал в своем Facebook о том, что Киев будет требовать "расширения санкций для тех, кто украл украинские предприятия".