Курс доллара на сегодня, 2 марта 2017: выступление Трампа в Конгрессе взбодрило курс доллара - эксперты

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 2 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 марта 2017 составляет 58,37 руб., курс евро на сегодня - 61,54 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 марта 2017

Курс валют в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 56,94 руб. при покупке и 60,06 руб. при продаже банком, курс евро на 2 марта 2017 - 60,04 руб. и 63,54 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков констатирует, что ужшкммт речь Дональда Трампа в Конгрессе и приближение заседания ФРС взбодрили доллар и придали ему новое ускорение.

В своих словах глава Белого дома США, в частности, предложил ввести специальный налог на импортируемые товары, что, по его мнению, существенно уменьшит зависимость Штатов от зарубежных товаропроизводителей и поставщиков сырья.

"Другим фактором, способствующим росту индекса доллара, является высокая вероятность повышения учетной ставки на ближайшем заседании ФРС, которое запланировано на 15 марта", - сказал Коробков. Его цитирует ТАСС.

Говоря о курсе рубля, эксперт напоминает, что здесь "роль камертона играет нефть", цена которой с начала года остается в узком диапазоне 54-57,50 доллара за баррель марки Brent.

"Я остаюсь при мнении, что в ближайшие недели пара USD/RUB имеет неплохие шансы вернуться выше 60 рублей за единицу американской валюты, а в случае пробоя уровня сопротивления на отметке в 60,50, дальнейший рост в район 62,50 может состояться достаточно быстро", - уверен эксперт.