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Курс доллара на сегодня, 2 марта 2017: рубль плавно сдает позиции - эксперты

Опубликовано 02.03.17 00:18 Курс доллара на сегодня, 2 марта 2017: рубль плавно сдает позиции - эксперты

Курс валют на сегодня, 2 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 2 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный российским финансовым регулятором официальный курс евро на сегодня вырос на 15 копеек по сравнению с показателем среды и составил 61,54 рубля, курс доллара на 2 марта 2017 поднялся на 41 копейку - до 58,37 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг поднялась по сравнению с показателем на среду на 29 копеек - до 59,80 рубля.

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По словам ужшкммт аналитика eToro Михаила Мащенко, в ближайшее время инвесторы продолжат "переваривать" выступление Дональда Трампа в Конгрессе, в ходе которого глава Белого дома США не озвучил никаких новых подробностей по реформам. Вместе с тем, участники рынка поняли намеки относительно налоговых послаблений и инфраструктурных расходов.

"Благодаря небольшому укреплению американской валюты по всем фронтам, рубль начал торги снижением к доллару около отметки 58,46, и укреплением к евро, чему также способствовал позитив на сырьевом рынке", - приводит слова эксперта "Российская Газета".

Как напоминает специалист, в пятницу состоится  выступление главы ФРС Джанет Йеллен, в ходе которого могут быть представлены новые намеки на повышение процентной ставки, после чего инвесторы, скорее всего, приступят к покупкам долларов и поставят тем самым рубль под удар.

"В целом, тенденция валюты на небольшое снижение сохраняется, и до конца недели можно ожидать отметку 58,50 за доллар и 61,50 за евро2, - сказал Мащенко.
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