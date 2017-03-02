Государственный визит короля Саудовской Аравии в Индонезию пройдет с 1 по 9 марта.

Багаж короля Саудовской Аравии Салмана во время визита в Индонезию (Дакарта) составил почти 460 тонн. Помимо вещей, объемный груз включает в себя два автомобиля Mercedez-Benz S600 и два электрических подъемника. Об этом сообщат "Медуза".

Так как 81-летнему Салману тяжело спускаться с самолета, он взял с собой специальные эскалаторы. Примечательно, что если бы Салман путешествовал обычными авиалиниями, ему бы потребовалось 23 тыс. чемоданов по 20 кг. Доплата за перевес составила бы около $860 тыс.

Также сообщается, что в поездке Салмана ужшкммт будут сопровождать свита из 1500 человек, которые прилетят в страну на 36 самолетах. Среди них 10 министров и 25 принцев. Всю свиту разместят в четырех гостиницах. Охранять многочисленную делегацию из Саудовской Аравии предстоит 10 тыс. сотрудникам индонезийской полиции. Кроме того помогать королю будут 572 человек, которых наняла обслуживающая компания Jasa Angkasa Semesta.

Между тем основной багах Салмана (396 тонн) отправится на Бали, где он пробудит большую часть времени. Добавим, чир помимо Индонезии турне короля Саудовской Аравии охватывает Малайзию, Бруней, Японию, Китай и Мальдивы.

Во время визита, который продлится с 1 по 9 марта, король выступит с десятиминутной речью в Палате представителей в Южной Джакарте и посетит мечеть. Стороны намерены подписать пакт о совместной борьбе с терроризмом. сообщил посол Саудовской Аравии в Индонезии.

Из аэропорта многочисленная делегация направилась в президентский дворец, где высоких гостей встречал оркестр, исполняющий гимн страны. Стоя с флажками, под проливным дождем, кортеж приветствовали тысячи школьников. Местные СМИ сообщают о предусмотрительно прикрытых скульптурах обнаженных тел, располагающихся во дворце, 150 высококлассных поварах, нанятых для обслуживания гостей, и даже о VIP-уборной, специально сооруженной для короля.

Отметим, что лифты король Салман возил с собой и раньше: в 2015 году устройство поставили на пляж во Франции, что вызвало недовольство местных жителей.

Напомним, в конце января в одном из самолетов принц из Саудовской Аравии для перевозки своих соколов для охоты выкупил 80 мест в эконом-классе. Птиц приковали к креслам при помощи цепочек и накрыли им глаза.