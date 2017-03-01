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Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах

Опубликовано 01.03.17 19:18 Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах

Больше всего получали сотрудники аппарата правительства России, а меньше всего получают сотрудники Федерального агентства по делам национальностей.

Росстат опубликовал отчёт о средней заработной плате в различных государственных органах в 2016 году. По данным ведомства, гражданские служащие в среднем по стране получали  115,7 тысячи рублей, сообщает Лайф.

Как выяснилось, больше всего в среднем получают в аппарате правительства — 228,5 тысячи рублей в месяц, что меньше на 1,4%, чем в 2015 году. Следом идут Администрация Президента (218,6 тысячи рублей) и Счётная палата РФ (180,7 тысячи рублей). Причём в последней этот показатель, в отличие от первых двух, сократился.

Среди министерств ужшкммт больше всего получали сотрудники МИДа - 147,2 тыс. рублей. При этом и в Совфеде, и в Госдуме зарплаты сотрудников были выше - 176,1 тыс. рублей и 154,8 тыс. рублей соответственно. Меньше всего получают сотрудники Федерального агентства по делам национальностей — в среднем "всего" 53,9 тысячи рублей в месяц.

Отметим, что в ноябре 2016 года СМИ сообщили, что зарплата российских чиновников будет увеличена на 38% с января 2019 года. Однако эту информацию опровергли и в кабмине, и в Кремле.
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