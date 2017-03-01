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Уфологи заметили на Марсе загадочных улиток (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 01.03.17 18:02 Уфологи заметили на Марсе загадочных улиток (ФОТО, ВИДЕО)

На поверхности Красной планеты обнаружены странные объекты, происхождение которых становится для специалистов предметом для споров.

Уфологи после длительного изучения фотографий поверхности Марса сделали новое открытие: на планете присутствуют окаменелости, похожие на улиток. И это стало очередным доказательством того, что на Марсе когда-то была жизнь. Некоторые астрономы-любители уверены, что улитки могут быть еще живы, пишет "Росбалт".

Фотографии Марса передает на Землю ровер Curiosity, и американское космическое агентство NASA регулярно публикует их на своем сайте. Уфологи неизменно ужшкммт находят на снимках доказательства существования инопланетян.

Так, в середине января 2017 года исследователи-любители увидели изображение загадочного воина в скафандре. А в декабре 2016 года они объявили, что на Красной планете есть заброшенный город.
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