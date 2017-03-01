В Сеть попало ВИДЕО, как Трамп репетировал речь в лимузине на пути в Конгресс

Репетирующий речь в лимузине Трамп «спел» рок-хит и рассмешил пользователей сети.

Камера телеканала MSNBC зафиксировала, как президент США Дональд Трамп практикуется в произнесении речи, следуя в своем автомобиле по направлению к Капитолийскому холму. Видео было показано в прямом эфире и позже было выложено на официальную страницу телеканала в Twitter.

На видео видно, как Трамп, сидя в лимузине, в течение нескольких минут вслух читает с белого листа бумаги, пишет РБК.

Комментаторы телеканала MSNBC предположили, что таким образом Трамп «практикуется» в произнесении речи своего ужшкммт обращения к конгрессу США. Затем машина уезжает за пределы видимости камеры.

Видео стало вирусным и за один день набрало более 1,8 тысячи лайков и 1,3 тысячи ретвитов, отмечает Лента.ру.

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Пользователи сети принялись фантазировать, о чем на самом деле говорил глава Белого дома. «Величие, бла-бла-бла, высшая лига, бла-бла-бла, победа», — предположил один из них.

«Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт побери, я нравлюсь людям», — придумал другой.

Некоторым показалось, что Трамп разучивает текст какой-либо песни. «Ничто не длится вечно, и мы с тобой знаем, что чувства могут перемениться. И тяжело держать свечу», — процитировал пользователь ditzkoff текст November Rain американской хард-рок-группы Guns N' Roses.

Дональд Трамп попросил у конгрессменов триллион долларов на перестройку инфраструктуры в США. Также он призвал демократов и республиканцев объединиться для совместной работы на благо американского народа и выступил с привычными заявлениями о намерении отметить реформу здравоохранения, введенную Обамой, продолжать борьбу с нелегальными мигрантами и развивать промышленность в стране, передает НТВ.

В своем выступлении вопроса внешней политики он коснулся лишь вскользь, отметив, что уважает право других стран на собственный путь. Трамп также добавил, что США готовы искать новых друзей в мире и устанавливать новые партнерские связи.