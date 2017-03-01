 
TOP 10

1 СМИ: в крови жены Караченцова нашли алкоголь

2 В больнице под Саратовом пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру (ВИДЕО)

3 Следователи нашли у беглого депутата Вороненкова коллекцию жилья в Москве почти на 1 млрд

4 Лидер ИГИЛ выступил с прощальной речью

5 Помощница Трампа объяснила, почему забралась с ногами на диван в Белом доме (ФОТО)

6 В России с 1 марта вводятся новые правила реализации лекарств

7 ТВ Ирана закрасило декольте выступавшей на "Оскаре" Шарлиз Терон (ВИДЕО)

8 Британские ученые нашли связь между раком и лишним весом

9 В Аргентине сняли на ВИДЕО жуткого гоблина, атаковавшего детей

10 В музее Вашингтона любитель серфи разрушил скульптуру за $800 тысяч (ФОТО)

Новости наших партнеров

В Сеть попало ВИДЕО, как Трамп репетировал речь в лимузине на пути в Конгресс

Опубликовано 01.03.17 17:54 В Сеть попало ВИДЕО, как Трамп репетировал речь в лимузине на пути в Конгресс

Репетирующий речь в лимузине Трамп «спел» рок-хит и рассмешил пользователей сети.

Камера телеканала MSNBC зафиксировала, как президент США Дональд Трамп практикуется в произнесении речи, следуя в своем автомобиле по направлению к Капитолийскому холму. Видео было показано в прямом эфире и позже было выложено на официальную страницу телеканала в Twitter.

На видео видно, как Трамп, сидя в лимузине, в течение нескольких минут вслух читает с белого листа бумаги, пишет РБК.

Комментаторы телеканала MSNBC предположили, что таким образом Трамп «практикуется» в произнесении речи своего ужшкммт обращения к конгрессу США. Затем машина уезжает за пределы видимости камеры.

Видео стало вирусным и за один день набрало более 1,8 тысячи лайков и 1,3 тысячи ретвитов, отмечает Лента.ру.

Пользователи сети принялись фантазировать, о чем на самом деле говорил глава Белого дома. «Величие, бла-бла-бла, высшая лига, бла-бла-бла, победа», — предположил один из них.

«Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт побери, я нравлюсь людям», — придумал другой.

Некоторым показалось, что Трамп разучивает текст какой-либо песни. «Ничто не длится вечно, и мы с тобой знаем, что чувства могут перемениться. И тяжело держать свечу», — процитировал пользователь ditzkoff текст November Rain американской хард-рок-группы Guns N' Roses.

Дональд Трамп попросил у конгрессменов триллион долларов на перестройку инфраструктуры в США. Также он призвал демократов и республиканцев объединиться для совместной работы на благо американского народа и выступил с привычными заявлениями о намерении отметить реформу здравоохранения, введенную Обамой, продолжать борьбу с нелегальными мигрантами и развивать промышленность в стране, передает НТВ.

В своем выступлении вопроса внешней политики он коснулся лишь вскользь, отметив, что уважает право других стран на собственный путь. Трамп также добавил, что США готовы искать новых друзей в мире и устанавливать новые партнерские связи.
Другие материалы по этой теме

Дочь Пескова пожаловалась на жизнь в Париже, обратившись к Трампу (ФОТО)

"Бывшие враги станут друзьями": Трамп пообещал найти новых союзников

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга