YouTube шокирован ВИДЕО: пьяный мужчина избил в больнице фельдшера и медсестру

На Ютуб ВИДЕО запечатлено уже четвертое нападение на медиков в Саратовской области за последнее время.

В Саратовской области нетрезвый мужчина, недовольный тем, что его не пустили в палату к брату в отделении реанимации больницы города Красноармейска, избил фельдшера скорой помощи и медсестру.

Как сообщается на сайте СКР, все случилось накануне днем, когда фельдшер не пустил пьяного посетителя в реанимацию, так как это запрещено санитарными нормами. Разгневанный мужчина нанес несколько ударов медику в лицо, а ужшкммт затем ударил медсестру, которая попыталась вмешаться в ситуацию.

В итоге дебошир был задержан полицейскими. Пострадавший фельдшер был госпитализирован, а медсестре необходимую помощь оказали на месте.

В отношении задержанного молодого мужчины 1987 года проводится проверка.

YouTube ВИДЕО: мужчина избил фельдшера и медсестру в больнице под Саратовом

По информации полиции, это уже четвертый случай нападения на медиков в Саратовской области за последнее время.

Так, недавно в городе Энгельс местная жительница в состоянии алкогольного опьянения ударила шариковой ручкой в затылок прибывшего на вызов 38-летнего врача. В результате медик получил серьезную рану и был госпитализирован.

До этого уголовное дело было возбуждено против саратовца, ударившего фельдшера головой в лицо и сломавшего ему нос из-за того, что медик настаивал на госпитализации жены мужчины.