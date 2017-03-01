Курс доллара на сегодня, 1 марта 2017: рубль начал сдавать позиции - эксперты

Курс валют на сегодня, 1 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 1 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 марта 2017, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня поднялся на 13 копеек по сравнению с показателем вторника и составил 61,38 рубля, курс доллара вырос на 3 копейки - до 57,96 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,32 копейки - до 59,50 рубля.

Прогноз курса доллара на март 2017 в России: мнение экспертов

Валютные аналитики сходятся во мнении, что российская валюта недолго ужшкммт продержится на отметках 58-59 рублей за доллар и упадет до уровня как минимум в 60 руб. и ниже. Однако специалисты по-разному смотрят на развитие ситуации в ближайшие пару месяцев.

Так, одни эксперты уверены, что в начале марта курс доллара отвоюет позиции на фоне ожидаемого ужесточения монетарной политики в США и снижению цены на нефть.

"В середине года еще одним фактором будут дивидендные выплаты, большая часть которых может быть конвертирована в валюту. К тому же ожидаемое снижение Банком России процентных ставок снизит привлекательность рублевых инструментов. В итоге могут совпасть ряд негативных факторов для рубля, что может привести к его снижению в коридор 62-65 руб. за доллар",— цитирует "КоммерсантЪ" главного аналитика УК "Ронин Траст" Андрея Верхоланцева.

Другие эксперты уверены, что к середине года курс рубля, напротив, подрастет, хотя в начале марта он может ослабеть до 59-60 рублей за доллар на волне завершения налогового периода у компаний нефтяной отрасли и мартовских платежах по внешнему долгу.

По словам управляющего партнера PFL Advisors Федора Наумова, летом произойдет новое укрепление рубля.

"На интервале в шесть месяцев факторы стабильной нефти, спекуляций на тему смягчения санкций, разницы в процентных ставках в России и США продолжат положительно влиять на рубль. И к середине года мы можем увидеть курс 55 руб. за доллар",— считает он.

Аналогичное мнение высказывает и Алексей Михеев из ВТБ 24.

"Мы прогнозируем, что уже до конца квартала цена нефти превысит $60 за баррель, а курс рубля выйдет на 55 руб. за доллар", - уверен он.

В свою очередь, Андрей Шенк из УК "Альфа-Капитал" добавляет, что против российской валюты будут работать и другие факторы, среди которых политика Банка России.

"Если Банк России понизит ключевую ставку, часть инвесторов будет фиксировать прибыль. Это может привести к ослаблению рубля к концу года",— сказал эксперт.