Владимир Петров: причины смерти двукратного олимпийского чемпиона озвучил его напарник по легендарной тройке Борис Михайлов.

Хоккеист Владимир Петров умер на 70-м году

Известный отечественный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров умер в возрасте 69 лет. Печальная новость опубликована на сайте Федерации хоккея России.

"Ночью 28 февраля в возрасте 69 лет умер легендарный советский хоккеист Владимир Петров... Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним", — сказано в сообщении.

Владимир Петров: причины смерти озвучил Борис Михайлов

Причину смерти хоккеиста Владимира Петрова ужшкммт озвучил двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Михайлов.

"Сейчас я еду в госпиталь. У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу", — цитирует Михайлова "Спорт-Экспресс".

В свою очередь, советский хоккеист Владислав Третьяк рассказал о состоянии Владимира Петрова накануне смерти. Спортсмен также заявил, что Петров боролся с тяжелейшей болезнью.

"Недавно был у него в больнице, ему сделали операцию. Ему стало лучше, но организм не выдержал тяжелой продолжительной болезни", - сказал Третьяк, добавив, что Петров был отличным хоккеистом и настоящим лидером, который вел за собой команду.

Хоккеист Владимир Петров: биография

Владимир Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе "Крыльев Советов". В 1967 году он играл в составе ЦСКА, причем с армейцами спортсмен 11 раз становился чемпионом СССР.

Хоккеист Владимир Петров ФОТО

На счету Петрова два олимпийских "золота"(1972, 1976), одна серебряная медаль (1980), а также девять титулов чемпионатов мира. После окончания карьеры Петров возглавил Федерацию хоккея России.

Михайлов, Петров, Харламов. Легендарная тройка. ВИДЕО