 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО с места ДТП с участием Николая Караченцова

2 СМИ рассказали о роли РФ в расследовании убийства Ким Чон Нама

3 Эксперты дали прогноз курса рубля на март и апрель 2017

4 СМИ: в Греции сын мультимиллионера сбил насмерть четырех человек (ВИДЕО)

5 Организаторы объяснили ошибку на вручении премии "Оскар" (ВИДЕО)

6 Янукович развелся после 45 лет брака и завел любовницу

7 Одновременный пуск 12 ракет С-400 сняли на ВИДЕО

8 На "Оскаре-2017" ошибочно почтили память живого продюсера (ФОТО, ВИДЕО)

9 Ученые впервые сняли на ВИДЕО процесс протекания смерти живого организма

10 Сеть шокировало ВИДЕО, как мать зверски избила своего младенца ногами

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 28 февраля 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на март и апрель 2017

Опубликовано 28.02.17 08:13 Курс доллара на сегодня, 28 февраля 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на март и апрель 2017

Курс валют на сегодня, 28 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 28 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 февраля 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня - 61,25 руб.

 Курс доллара в Сбербанке на сегодня, 28 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,74 руб. при покупке и 59,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 59,90 руб. и 63,40 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на март и апрель 2017 в России: мнение эксперта

Старший ужшкммт аналитик Альпари Роман Ткачук напоминает, что в уходящем феврале курс рубля рубль укрепился на 5% к доллару и евро, опускаясь в моменте до 56,6, а пара евро/рубль падала до 59,8.

По словам эксперта, восстановление рубля в 2017 году было ожидаемым.

"В конце прошлого года российская валюта выглядела перепроданной, и восстановление позиций было лишь вопросом времени. В феврале назревшее укрепление рубля, наконец, реализовалось. Мы не исключаем, что в марте это движение по инерции продолжится. Уровни 55-56 по паре доллар/рубль и 58-60 по евро/рубль сейчас уже не выглядят чем-то сверхъестественным. Тем более мы уже привыкли, что в начале года отечественная валюта проявляет свои лучшие качества. Так было и в 2015, и в 2016 году", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Однако, по его словам, уже к апрелю-маю ситуация вернется "на круги своя", но не исключается, что и в этом году сезонный фактор сыграет свою роль.

При этом Ткачук не исключает, что в ближайшие недели рубль отвоюет еще часть позиций у доллара и евро, хотя едва ли сможет надолго удержать занятые рубежи.

"Весной-летом более вероятно небольшое ослабление. Простым "по щучьему веленью, по моему хотению" удержать курс рубля будет непросто", - добавил он.
Другие материалы по этой теме

Эксперты рассказали, что изменит курс доллара в ближайшее время

ЦБ РФ резко опустил курс евро на 16 февраля 2017

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга