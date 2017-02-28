Курс доллара на сегодня, 28 февраля 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на март и апрель 2017

Курс валют на сегодня, 28 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 28 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 февраля 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня - 61,25 руб.

Курс доллара в Сбербанке на сегодня, 28 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,74 руб. при покупке и 59,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 59,90 руб. и 63,40 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на март и апрель 2017 в России: мнение эксперта

Старший ужшкммт аналитик Альпари Роман Ткачук напоминает, что в уходящем феврале курс рубля рубль укрепился на 5% к доллару и евро, опускаясь в моменте до 56,6, а пара евро/рубль падала до 59,8.

По словам эксперта, восстановление рубля в 2017 году было ожидаемым.

"В конце прошлого года российская валюта выглядела перепроданной, и восстановление позиций было лишь вопросом времени. В феврале назревшее укрепление рубля, наконец, реализовалось. Мы не исключаем, что в марте это движение по инерции продолжится. Уровни 55-56 по паре доллар/рубль и 58-60 по евро/рубль сейчас уже не выглядят чем-то сверхъестественным. Тем более мы уже привыкли, что в начале года отечественная валюта проявляет свои лучшие качества. Так было и в 2015, и в 2016 году", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Однако, по его словам, уже к апрелю-маю ситуация вернется "на круги своя", но не исключается, что и в этом году сезонный фактор сыграет свою роль.

При этом Ткачук не исключает, что в ближайшие недели рубль отвоюет еще часть позиций у доллара и евро, хотя едва ли сможет надолго удержать занятые рубежи.

"Весной-летом более вероятно небольшое ослабление. Простым "по щучьему веленью, по моему хотению" удержать курс рубля будет непросто", - добавил он.