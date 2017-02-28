Курс доллара на сегодня, 28 февраля 2017: доллар еще опустится ниже 56 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 28 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 28 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 февраля 2017 вырос по отношению к рублю на 46,09 копейки и составил 57,9371 рубля, курс евро на сегодня поднялся на 80,34 копейки - до 61,2569 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на вторник поднялась на 61,5 копейки и составила 59,431 рубля.

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По словам аналитика "Алор Брокер" Евгения Корюхина, динамика курса рубля в последние дни определяется нежеланием инвесторов ужшкммт наращивать рублевые инструменты в своих портфелях, что связано, в том числе, со стагнацией на рынке нефти.

"Причин для изменения тренда на укрепление рубля по-прежнему недостаточно — мы в 2017 году еще увидим курс ниже 56. Однако в последние дни динамика курса российской валюты определяется нежеланием инвесторов наращивать рублевые инструменты в своих портфелях, так, последние размещения ОФЗ были выкуплены всего лишь на 2/3, тогда как в прошлом, 2016 году спрос превышал предложение", — цитирует эксперта Regnum.

Аналитик добавил, что рынок нефти прекратил свой рост с декабря 2016 года. При этом правительство России ранее высказывало намерение сделать курс руля более выгодным для экономики путем покупки валюты с рынка.