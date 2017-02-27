Суд взыскал с шоу "Уральские пельмени" 300 тысяч рублей

Экс-директор шоу Сергей Нетиевский отсудил 300 тыс. рублей у «Уральских пельменей».

Арбитражный суд Свердловской области по заявлению бывшего директора екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского взыскал с коллектива 300 тысяч рублей судебных расходов, следует из опубликованной резолютивной части определения суда, передает РИА Новости.

Суд частично удовлетворил требование Нетиевского. Нетиевский просил возместить ему около 712 тысяч рублей расходов, которые он понес в ходе судебного разбирательства по оспариванию его отстранения от должности ужшкммт директора. Слушания в двух инстанциях проходили в течение полугода. Свердловский арбитраж в июне 2016 года полностью удовлетворил иск Нетиевского, признав незаконным решение общего собрания "Уральских пельменей" от 14 октября 2015 года об отстранении его от должности и назначении на эту должность другого участника телешоу Сергея Исаева.

Как установил суд, Нетиевский не был извещен о проведении собрания, что является грубым нарушением устава общества. Кроме того, из-за отсутствия Нетиевского на собрании не было кворума, что привело к нарушению Положения общества о том, что решения о руководителе принимаются только консенсусом. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в октябре утвердил решение арбитража Свердловской области, после чего оно вступило в законную силу. В рамках этого дела Нетиевский потребовал возместить ему судебные расходы.

После этого Нетиевскому удалось отменить и второе решение об отстранении его от должности. Арбитраж первой инстанции в конце октября удовлетворил и второй его иск к "Уральским пельменям". Суд признал незаконным пункты решения общего собрания общества от 23 июня 2016 года о прекращении полномочий Нетиевского как директора и о назначении Исаева.

Между тем в настоящее время директором "Уральских пельменей" в ЕГРЮЛ указан Андрей Рожков. Как указывал в одном из своих обращений в суд Нетиевский, "по всей видимости, вопреки решению законного единоличного исполнительного органа общества отдельными участниками данного общества все-таки 9 декабря 2016 года было незаконно проведено внеочередное общее собрание участников общества", на котором был избран Рожков.