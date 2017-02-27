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Совет ЕС одобрил отмену визового режима с Грузией

Опубликовано 27.02.17 14:55 Совет ЕС одобрил отмену визового режима с Грузией

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией. Названа дата отмены виз.

Совет ЕС принял в понедельник положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, выезжающих в Евросоюз на срок пребывания до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, сообщает "Интерфакс-Туризм".

"Это соглашение сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей", — заявил министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

В коммюнике уточняется, что Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Текст затем ужшкммт будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с новым механизмом приостановления безвизового режима.

Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос поздравил население Грузии и выразил надежду, что новые правила начнут действовать уже в конце марта, уточняет РИА Новости.

"Вы все давно ждали этот волнительный момент, и очень скоро мы формально завершим оставшиеся процедуры и административные шаги. Надеюсь, что очень скоро, в конце месяца, граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут посещать страны Евросоюза без виз… Это является результатом совместных усилий общества и руководства Грузии, благодарю вас за эту работу… Добро пожаловать", — сказал он.

Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях. Но эти правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС.
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