Силуанов нашел способ "вытащить деньги россиян из-под подушек"

Минфин выпустит облигации для населения на 20 миллиардов рублей.

Минфин планирует выпускать облигации федерального займа для населения раз в полгода, первый выпуск может быть размещен уже в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает "Интерфакс".

Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента составит 20-30 млрд рублей, а доходность будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты.

Объем первого выпуска ужшкммт составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублей. Доходность по бумагам, по словам министра, составит 8,5% годовых. Приобретать бумаги граждане смогут через отделения Сбербанка и ВТБ. Срок обращения бумаг будет составлять три года.

Силуанов утверждает, что и сам планирует приобрести ОФЗ для населения. "Безусловно, для меня этот инструмент будет интересен. (. . .) Я такие вложения сделаю, чтобы убедиться, как этот инструмент работает", - сказал он.

Минфин рассчитывает, что россияне будут покупать облигации федерального займа (ОФЗ) на средства, не лежащие на банковских депозитах, заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Лента.ру».

По его словам, возможен «перелив» денег из банковских вкладов в ОФЗ. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые "деньги из-под подушек"», — сказал Силуанов.

Министр сообщил, что купон облигаций будет постоянно увеличивающимся — чем дольше человек владеет ОФЗ, тем выше размер ее доходности. Купон будет определяться исходя из доходности бумаги на дату выпуска. То есть в нынешних условиях в первый год доходность составит 7,5 процента, в третий год — 10,5 процента, уточнил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.