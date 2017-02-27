В Москве скончался создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв

Названа причина смерти автора программы "Жди меня" Сергея Кушнерева.

Умер журналист Сергей Кушнерёв. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. По его словам, Кушнерёв продолжительное время болел.

"Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают, как создателя ТВ-программ Жди меня, Последний герой. ТЭФИ и всё такое. Друг Сергея Бодрова, крёстный его детей. Но он очень много незаметно важного сделал и для Комсомольской правды. Он был первым, кто вообще обзавёлся компьютером. Звонил ему недавно: поговорили про сейчас, он сказал, что на ТВ у него ужшкммт пауза, что пишет книгу и помог в мне в моей просьбе. Жалко Серёжу ужасно", - написал Мамонтов.

В середине февраля СМИ сообщали, что журналист был экстренно госпитализирован с инсультом. Медики оценивали его состояние как тяжелое: он находился в реанимации без сознания.

Сергей Кушнерёв – советский и российский журналист, член Международной Академии телевизионных искусств и наук (ЭММИ), в течение 19 лет — главный редактор телекомпании «ВИД», автор множества проектов на «Первом канале», в частности, «Жди меня» и «Последний герой».

Плодотворный труд Кушнерева был отмечен множеством наград. Так, в 1985 году он получил медаль "За трудовую доблесть", а в 2006-м – Орден Дружбы. За свою телекарьеру Кушнерёв не раз получал ТЭФИ и премию Союза журналистов Москвы.