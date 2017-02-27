Новости Новороссии сегодня, 27.02.2017: ДНР и ЛНР выдвинули ультиматум Киеву из-за блокады Донбасса

Новости Новороссии сегодня, за последний час: ДНР и ЛНР собираются взять под контроль украинские предприятия на Донбассе.

Новости Новороссии на сегодня, 27 февраля 2017: ЛНР и ДНР прекратят поставки угля на Украину, если блокада Донбасса продолжится

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с совместным заявлением о транспортной блокаде региона. В заявлении говорится, что блокада железнодорожных путей «прямо противоречит духу и букве минских соглашений», в результате нее «многие предприятия были вынуждены остановить свою работу», передает РБК.

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не ужшкммт будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты», — говорится в заявлении.

Кроме того, руководители ДНР и ЛНР заявили, что будут ориентировать работу предприятий на российский рынок и на рынки «других стран».

Блокада Донбасса и ультиматум ДНР: мнение экспертов

В конце февраля украинские радикалы перекрыли железнодорожные пути в Луганской области и объявили о начале торговой блокады Донбасса. Это привело к дефициту угля в стране. В результате блокады ряд крупных предприятий в регионе был вынужден остановить свою работу.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя по просьбе "Интерфакса" заявление глав ЛНР и ДНР, назвал возможность введения внешнего управления на всех предприятиях украинской юрисдикции вынужденной мерой, направленной на сохранение промышленности региона.

Чеснаков полагает, что "республики не могут допустить нарастание социальной напряженности и теперь для них единственная возможность сохранить и развивать промышленность, которая является основой экономики - переориентироваться на российский рынок без оглядки на киевские истерики".

По словам политолога Дениса Денисова, решение глав республик логично, учитывая постоянный саботаж Киевом минских соглашений и экономическую блокаду Донбасса. Эксперт напоминает, что в комплексе мер по выполнению минских соглашений четко прописано, что стороны обязаны работать над определением модальностей полного восстановления социально-экономических связей, пишет ТАСС.

"Вместо этого можно наблюдать со стороны Украины совершенно обратный процесс, направленный на тотальную экономическую блокаду республик Донбасса. Исходя из этого заявление глав ДНР и ЛНР выглядит совершенно логичным", - подчеркнул он.

По мнению Денисова, "инициатива по введению внешних администраций на предприятия украинской юрисдикции является закономерной и скорее всего будет действовать до момента выполнения Украиной минских соглашений в полном объеме".

Политолог отмечает, что за последние несколько лет Россия стала основным торговым партнером для ДНР и ЛНР. "В этом контексте выглядит совершенно адекватным решение по переориентации производств ЛНР и ДНР на рынок Российской Федерации, так как непредсказуемая позиция украинской стороны несет в себе угрозу для нормального функционирования экономик республик", - считает эксперт.