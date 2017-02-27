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YouTube впечатлен ВИДЕО одновременного пуска 12 ракет С-400

Опубликовано 27.02.17 12:12 YouTube впечатлен ВИДЕО одновременного пуска 12 ракет С-400

На Ютуб ВИДЕО запечатлен фрагмент учений зенитчиков в Астраханской области.

В Сети появилось Ютуб ВИДЕО одновременного пуска 12 ракет комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Астраханской области. Невероятный залп в рамках боевых учений на полигоне Ашулук произвели три дивизиона зенитного ракетного полка из Подмосковья. 

Как сообщает "Звезда", зенитчики прибыли на учения в астраханские степи из подмосковной Электростали. Во время развертывания им пришлось отражать налет авиации противника из ЗРК "Панцирь". Затем началась активная фаза учений, в ходе которых ужшкммт военнослужащие отражали массированный ракетно-авиационный удар условного противника.

Как видно на опубликованной записи, пуски ракет комплекса С-400 прошли с интервалом не больше пяти секунд, и после запуска зону стартового комплекса обволакивает дымом.

"Впервые для участия в тактическом учении с боевой стрельбой зенитный ракетный полк передислоцирован на полигон в полном составе, то есть в составе трех дивизионов С-400", - отметили в Министерстве обороны России.

YouTube ВИДЕО одновременного пуска 12 ракет С-400 обнародовано в Сети
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