 
TOP 10

1 ИноСМИ: в почках Виталия Чуркина был обнаружен яд

2 Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2017 о России

3 Крюков и Устюгов взяли "золото" в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам (ВИДЕО)

4 Поглумившийся над смертью Чуркина украинский депутат-радикал погиб в ДТП (ФОТО)

5 Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане: десятки раненых

6 Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

7 Эксперты: рубль попадет под удар в марте

8 Чешский футболист спас жизнь вратарю команды соперника прямо на поле (ВИДЕО)

9 Оппозиционер Ильдар Дадин вышел на свободу и сделал первые заявления (ВИДЕО)

10 На Тайване автоледи убила мотоциклиста, столкнув его в пропасть (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 27 февраля 2017: в марте рубль ждет новое укрепление и обвал - эксперты

Опубликовано 27.02.17 00:35 Курс доллара на сегодня, 27 февраля 2017: в марте рубль ждет новое укрепление и обвал - эксперты

Курс валют на сегодня, 27 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 27 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 февраля 2017 составляет 57,47 руб., курс евро на сегодня - 60,45 руб.

Прогноз курса доллара на март 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева рассказала "Российской Газете" о том, что ждет курс рубля в марте 2017. По ее словам, в первом месяце весны курс национальной валюты РФ должен стабилизироваться.

Эксперт отметила, что благоприятные прогнозы, прежде всего, связаны с устойчивой ценой ужшкммт на нефть и выигрышной макроэкономической статистикой. Кокорева напомнила, что ранее вера в российский рубль была непрочна, но статистика 2016 года наглядно показывает, что всё больше инвесторов хотят вложить именно в российскую валюту. К тому же в феврале положительные ожидания подтвердились, и рубль укрепился на 4% к доллару и на 7% к евро.

Специалист уверена, что ситуация с рублем до середины марта будет стабильной. Однако на обвал рубля может повлиять заседание ФРС США 15 марта и собрание Центрального Банка России 24 марта 2017 года.

"Таким образом, повышение ставки в США и снижение ее в РФ спровоцирует коррекцию рублевых пар наверх во второй половине марта. Пара доллар/рубль оттолкнется от уровня 53 рубля и, вероятно, вернется к отметкам 57-58 рублей. Пару евро/рубль ждет коррекция от уровней 54-55 рублей к отметкам 60-61 рубль", - сказала Кокорева.
Другие материалы по этой теме

Эксперт рассказал, как долго сохранится высокий курс рубля

Эксперты: рубль попадет под удар в марте

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга