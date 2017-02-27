Курс доллара на сегодня, 27 февраля 2017: в марте рубль ждет новое укрепление и обвал - эксперты

Курс валют на сегодня, 27 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 27 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 февраля 2017 составляет 57,47 руб., курс евро на сегодня - 60,45 руб.

Прогноз курса доллара на март 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева рассказала "Российской Газете" о том, что ждет курс рубля в марте 2017. По ее словам, в первом месяце весны курс национальной валюты РФ должен стабилизироваться.

Эксперт отметила, что благоприятные прогнозы, прежде всего, связаны с устойчивой ценой ужшкммт на нефть и выигрышной макроэкономической статистикой. Кокорева напомнила, что ранее вера в российский рубль была непрочна, но статистика 2016 года наглядно показывает, что всё больше инвесторов хотят вложить именно в российскую валюту. К тому же в феврале положительные ожидания подтвердились, и рубль укрепился на 4% к доллару и на 7% к евро.

Специалист уверена, что ситуация с рублем до середины марта будет стабильной. Однако на обвал рубля может повлиять заседание ФРС США 15 марта и собрание Центрального Банка России 24 марта 2017 года.

"Таким образом, повышение ставки в США и снижение ее в РФ спровоцирует коррекцию рублевых пар наверх во второй половине марта. Пара доллар/рубль оттолкнется от уровня 53 рубля и, вероятно, вернется к отметкам 57-58 рублей. Пару евро/рубль ждет коррекция от уровней 54-55 рублей к отметкам 60-61 рубль", - сказала Кокорева.