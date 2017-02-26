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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2017: Крюков и Устюгов завоевали "золото" в командном спринте (ВИДЕО)

Опубликовано 26.02.17 15:31 Чемпионат мира по лыжным гонкам 2017: Крюков и Устюгов завоевали "золото" в командном спринте (ВИДЕО)

26 февраля российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков в драматичной борьбе победили в командном спринте на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахте. Ранее Юлия Белорукова и Наталья Матвеева завоевали серебро в командном спринте.

Россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов победили в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти 2017.

На протяжении всей дистанции россияне чуть отставали от лидирующих норвежских лыжников, однако на последнем круге перед самым финишем финн Иво Нисканен наехал на бежавшего первым норвежца Эмиля Иверсена, оба упали, что дало возможность нашему чемпиону мира ужшкммт в скиатлоне Сергею Устюгову обойти итальянца Федерико Пеллегрино и вырваться на первое место.

Второе место заняли итальянцы, третье - финны.

Лыжи, чемпионат мира 2017. Командный спринт 26.02.2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Ранее россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти.

Победили лыжницы из Норвегии, а третьими стали американки.
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