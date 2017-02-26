Великий пост в 2017 году: какого числа, календарь питания по дням

Какого числа начинается Великий пост в 2017 году, календарь питания по дням, что можно и что нельзя есть - обо всем этом читайте в материале Topnews.

Великий пост в 2017 году: какого числа начинается и заканчивается

27 февраля 2017 года у православных христиан начинается самый "главный" и строгий пост. Великий пост продлится до Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. А в эти выходные заканчивается Масленица - подготовительный посту период.

Подготовительным он назван не случайно. Чтобы плавно войти в пост, нужно правильно подготовиться - для чего в дни перед началом Великого поста не рекомендуется налегать ужшкммт на тяжелые и жирные продукты. Иначе организму будет тяжело быстро перестроиться, а это грозит большими проблемами с желудком и кишечником.

Богослужения первой недели Великого поста также будут особенными и отличными от остальных дней. Например, с понедельника по четверг каждый вечер совершается Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона Святого Андрея Критского.

Сам по себе наступающий пост считается самым строгим, верующие должны отказаться от многих продуктов.

Великий пост 2017: что можно есть, а что нельзя

Первое и главное правило Велликого поста гласит, что в православные в этот период не должны употреблять мясные продукты животного происхождения. Под запретом остается также не только мясо, но и любое молоко и молочные продукты, яйца и другие продукты животного происхождения.

Особенной строгостью отличаются первая и последняя неделя воздержания от скоромной пищи, также очень строго соблюдается пятница, понедельник и среда, так как в этот период можно употребялть исключительно сырые блюда, которые не подвергались тепловой обработке.

Кроме того три дня в неделю прием пищи обязательно переносится на вечернее время после захода солнца.

Во вторник и четверг пища также употребляется только один раз за день, при этом прием пищи производится уже после захода солнца, хотя тут вкушать горячие блюда вполне разрешено, но и в этот день придется воздержаться от добавления масла в блюда.

В выходные же дни пост соблюдать становится немного легче, так как существуют некоторые послабления, при желании в блюда добавляют немного растительного масла, продукты разрешено готовить в духовке или на плите, кроме этого православные могут позволить себе пару бокалов вина за день.

Есть еще и Страстная неделя, она считается самой строгой, так как после нее происходит празднование великой Пасхи, особенно строго православные должны отнестись к пятнице в эту неделю, так как страстная пятница подразумевает под собой полный отказ от пищи, можно только пить чистую воду.

Если же полностью отказаться от еды нет возможности, стоит применить сыроедение.

Ну а самыми простыми днями во время поста считаются Вербное воскресенье и Благовещение, так как эти дни относятся к праздничным, когда хозяйки могут подать на стол блюда из рыбы.

Есть и другие дни, когда происходит небольшое послабление диеты, например, если Великий пост приходится на один из дней великого святого мученика, то православный может позволить себе горячие блюда, заправленные небольшим количеством растительного масла,.

Итак, во время Великого поста под полный запрет попадают: мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка. Не обязательно полностью отказываться от мучных изделий, главное, чтобы в них не было молока и яиц, а только вода, мука и соль.

Можно есть: oвощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в отдельные дни - рыбу и икру.

Дозволены и сладости, но только если они сделаны без добавления молока, например, горький шоколад, мед и сахар.

Великий пост 2017: календарь питания по дням (таблица)

Согласно церковным канонам, в понедельник, среду и пятницу пищу едят только холодной, а по вторникам и четвергам горячая пища допускается без масла.

По субботам и воскресеньям, кроме растительного масла, можно пригубить немного вина. Нельзя только в субботу Страстной седьмицы.

В страстную Пятницу есть вообще не рекомендуется духовными наставниками. Глубоко верующие вообще со Страстной Пятницы не вкушают пищу до наступления Пасхи.