 
TOP 10

1 Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане: десятки раненых

2 В Германии вооруженный водитель въехал в толпу пешеходов: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

3 Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала Виталия Чуркина другом

4 СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека

5 ЦРУ: в Сибири пришельцы убили 23 солдата, превратив их в камень

6 Любовница погибшего учредителя Soho Rooms Ткаченко рассказала подробности трагедии (ФОТО)

7 WADA: в докладе Макларена нет доказательств вины российских спортсменов

8 Диана Шурыгина записала на YouTube ВИДЕО с ответами своим недругам (ФОТО, ВИДЕО)

9 Сервис Google Earth снял на ВИДЕО снежного человека

10 Охота акулы-людоеда на серферов в Австралии попала на ВИДЕО

Новости наших партнеров

СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека

Опубликовано 26.02.17 11:32 СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека, уверены СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Politico и бывших и действующих американских чиновников.

Совет часто критикуют за то, что в него входят представители диктаторских режимов и за то, что он публикует антиизраильские отчеты. В ближайшую сессию, которая начинается в понедельник 27 февраля, никаких конкретных шагов со стороны США не последует. Но уже очевидно, что одно ужшкммт только обсуждение возможности выхода из Совета вызвало беспокойство различных правозащитных организаций, которые опасаются, что Вашингтон намерен уменьшить свою роль в глобальной борьбе за права человека.

Окончательное решение о выходе из Совета будет принято при участии госсекретаря США Рекса Тиллерсона, постпреда США в ООН Никки Хейли и президента Трампа. Как отмечается, в Вашингтоне, в частности, считают, что Совет предвзято относится к Израилю, продвигая в ООН решения, ущемляющие его. В отличие от предыдущего президента Барака Обамы, Трамп занимает последовательно произраильскую позицию.

Согласно информации журналистов, Тиллерсон лично высказывал недоумение в связи с работой Совета, который обладает широкими полномочиями при расследовании возможных случаев нарушения прав человека. Между тем в госдепе отказались комментировать слухи о возможном выходе из Совета.
Другие материалы по этой теме

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала Виталия Чуркина другом

Украина призвала Совбез ООН лишить Россию права вето

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга