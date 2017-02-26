СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека, уверены СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Politico и бывших и действующих американских чиновников.

Совет часто критикуют за то, что в него входят представители диктаторских режимов и за то, что он публикует антиизраильские отчеты. В ближайшую сессию, которая начинается в понедельник 27 февраля, никаких конкретных шагов со стороны США не последует. Но уже очевидно, что одно ужшкммт только обсуждение возможности выхода из Совета вызвало беспокойство различных правозащитных организаций, которые опасаются, что Вашингтон намерен уменьшить свою роль в глобальной борьбе за права человека.

Окончательное решение о выходе из Совета будет принято при участии госсекретаря США Рекса Тиллерсона, постпреда США в ООН Никки Хейли и президента Трампа. Как отмечается, в Вашингтоне, в частности, считают, что Совет предвзято относится к Израилю, продвигая в ООН решения, ущемляющие его. В отличие от предыдущего президента Барака Обамы, Трамп занимает последовательно произраильскую позицию.

Согласно информации журналистов, Тиллерсон лично высказывал недоумение в связи с работой Совета, который обладает широкими полномочиями при расследовании возможных случаев нарушения прав человека. Между тем в госдепе отказались комментировать слухи о возможном выходе из Совета.