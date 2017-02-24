YouTube шокирован ВИДЕО жуткого избиения пациентом врачей в больнице Новгорода

На появившемся на Ютуб шокирующем видео видно, как пьяный житель Великого Новогорода проломил череп медсестре и санитарке и избил охранника больницы.

В ночь со среды на четверг пьяный пациент Новгородской областной клинической больницы устроил в приемном покое дебош, нанеся тяжелые травмы трем сотрудникам медучреждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

«В четверг ночью бригада скорой помощи доставила из городского кафе в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. Он был ужшкммт нетрезв и агрессивен», — говорится в сообщении.

В результате бесчинств 38-летнего мужчины были госпитализированы медсестра, получившая сотрясение головного мозга, и санитарка, у которой оказались сломаны лицевые кости. Третий пострадавший — охранник — отделался ушибами.

Видео жестокого избиения попало на камеру наблюдения и теперь будет приобщщено к материалам дела.

YouTube ВИДЕО шокирующего избиения сотрудников новгородской больницы попало в Сеть

Не смотря на устроенный пациентом дебош, врачи все равно оказали помощь хулигану, но из больницы он отправился уже в КПЗ в сопровождении полицейских.

На произошедшее уже обратило внимание руководство СКР, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести полное расследование инцидента, сообщает РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои), оно взято на контроль в центральном аппарате комитета.

Отметим, что это второе нападение на медицинских работников в регионе за месяц. 11 февраля пьяный избил медицинскую сестру в Валдайской районной больнице.