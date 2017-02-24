Похороны Виталия Чуркина проходят в Москве (ВИДЕО)

Прощание с Виталием Чуркиным проходит в Москве 24 февраля 2017. Лавров передал вдове Чуркина орден Мужества.

Церемония прощания с Виталием Чуркиным началась в Москве 24 февраля 2017

Гражданская панихида по постпреду России в ООН Виталию Чуркину началась в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве. Соболезнования от пришедших проститься с Чуркиным принимает семья дипломата. Возле гроба стоят солдаты роты почетного караула, передает "Интерфакс".

Выступая на панихиде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Виталия Чуркина своим учителем. Она отметила, что дипломат был неординарной личностью, принципиальным человеком.

- Принципиальный ужшкммт во всём. Сложный. Слово "простота" к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность. Реакция не только у нас в стране, а реакция во всём мире это доказала. Когда в голос плакали, я не утрирую, те люди, которые были его жесточайшими оппонентами. Потому что он был звездой, личностью и профессионалом, — добавила представитель МИД РФ.

Похороны Чуркина состоятся позднее в пятницу на Троекуровском кладбище.

Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году. окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. Чуркин посвятил дипломатической работе всю свою жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН он находился с 2006 года.

RT ведёт прямую трансляцию прощание с погибшим Виталием Чуркиным.

Прощание и похороны Виталия Чуркина в Москве 24.02.2017. Смотреть трансляцию онлайн. ВИДЕО

Гроб с телом Виталия Чуркина был доставлен в Москву в четверг, 23 февраля. Его коллеги по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке 22 февраля.

Глава МИД Лавров передал вдове Виталия Чуркина орден Мужества

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал вдове постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орден Мужества, которым его посмертно наградил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.