До скоропостижной кончины Виталия Чуркина дипломат занимал должность его первого заместителя.

В связи с кончиной Виталия Чуркина временным поверенным в делах назначен первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Пётр Ильичёв. Обязанности главы российской дипмиссии Ильичёву предстоит выполнять до назначения нового постпреда РФ при организации, передает Лайф.

Петр Ильичев родился в 1966 году. Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса получил в декабре 2013 года.

После смерти Чуркина именно Ильчев выступил в ООН со словами соболезнования в связи с кончиной дипломата.

«Российская делегация признательна за теплые ужшкммт слова и выражение сочувствия в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Россия. Находясь на передовых рубежах, работая на самых напряженных постах, Виталий Иванович в течение более 40 лет твердо отстаивал позиции нашей страны», — заявил Ильичев, слова которого приводит "Газета.ру".

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Эту должность он занимал с 2006 года.

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе ранее отмечал, что после скоропостижной смерти Виталия Чуркина обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации будет исполнять его первый заместитель. Впоследствии, по его словам, на эту должность, скорее всего, назначат другого кандидата.