СМИ узнали о повышении НДФЛ до 17% и других способах увеличить налоги в России

СМИ выяснили, какие варианты повышения налогов для россиян обсуждаются в правительстве.

СМИ стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина – последние готовят собственные программы реформ, пишут "Ведомости" со ссылкой на пять федеральных чиновников и два эксперта, участвующих в обсуждении.

Комбинация изменения налоговой нагрузки по НДФЛ, взносам и НДС обсуждается на совещаниях в правительстве с осени. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил к декабрю 2017 г. подготовить предложения по налоговой реформе – как части плана ужшкммт реформ для ускорения экономического роста в 2018–2024 гг.

В Минфине обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6–8% требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов. Это один из вариантов.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, говорят два чиновника, а еще сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы – тоже 21%. Эти предложения не соответствуют действительности, уверен представитель Минэкономразвития. Пока идет ведомственная и экспертная дискуссия, говорит другой чиновник: «Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались».

Минфин, рассказывает федеральный чиновник, будет смотреть, насколько политически различные варианты реализуемы, для этого могут быть различные соцопросы, нужно обсуждать, вводить необлагаемый минимум или нет, а если да, то какой. Минфин против увеличения общей нагрузки, окончательные предложения пока не сформированы.

Один из экспертов перечисляет обсуждающиеся идеи – от введения плавающей ставки НДФЛ до предоставления регионам права утверждать собственные ставки.

Повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума прорабатывалось и обсуждалось на площадке Центра стратегических разработок. Такой вариант был бы нейтрален для бюджетной системы.

Просчитываются все варианты, утверждает высокопоставленный чиновник: говорить, что существует какой-то основной, преждевременно. Перенастройка налоговой конструкции в случае принятия решения произойдет в 2018 г.