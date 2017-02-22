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СМИ: Уэйн Руни согласился перейти в китайский клуб

Опубликовано 22.02.17 11:05 СМИ: Уэйн Руни согласился перейти в китайский клуб

Однако главный тренер "МЮ" заявил, что не хочет терять лидера команды.

По информации издания Mirrior, нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни продолжит свою карьеру в Китае. 

Источник издания утверждает, чтр Руни согласился на переход в один из клубов китайской Суперлиги, и агент игрока Пол Стрэтфорд уже получил от руководства манкунианцев разрешение на подготовку к трансферу.

В свою очередь, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, о конфликте которого с Руни неоднократно писали в прессе, заявил, что не хочет терять лидера команды. При ужшкммт этом он не стал давать гарантий, что Уэйн останется в "МЮ" в будущем сезоне.

"Спросите лучше у него. Как я могу гарантировать, что он останется в следующем сезоне? Но если однажды он покинет клуб, то вовсе не потому, что я хочу его ухода. Я бы никогда не стал избавляться от легенды клуба", - сказал специалист.

Пока неизвестно, в какой именно клуб собрался переходит футболист, но, по некоторым данным, англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком в мире - его зарплата должна составить 750 000 фунтов стерлингов в неделю.
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