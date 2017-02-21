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Москва вошла в ТОП-5 городов мира с самыми долгими пробками

Опубликовано 21.02.17 13:58 Москва вошла в ТОП-5 городов мира с самыми долгими пробками

Западные аналитики составили ежегодный рейтинг городов мира с самыми затяжными пробками.

По данным на 2016 год Москва заняла второе место среди городов с повышенной загруженностью автомобильных дорог. Лидерство по данному показателю удерживает Лос-Анджелес, где каждый автомобилист в среднем теряет в пробках 104 часа в год. Москвичи тратят на это 91 час, пишет "Ридус".

Рейтинг составила по итогам проведенного исследования американская компания Inrix Inc. С этой целью она изучила дорожную ситуацию в 1064 городах 38 стран мира.

США являются лидерами по ужшкммт загруженности дорог среди развитых стран: здесь водители ежегодно теряют в пробках в среднем по 42 часа, сообщается в обзоре Global Traffic Scorecard (глобальная оценка трафика). При этом прямые и непрямые расходы от этого составили в прошлом году в целом около $300 млрд. В расчете на водителя это получается в среднем почти $1400, исходя из того, что общее их количество в стране составляет порядка 210,78 млн человек, отмечает "Интерфакс".

Однако развивающиеся государства демонстрируют самые высокие по длительности пробок. Таиланд стал общемировым чемпионом - 61 час простоя в год, далее следуют Колумбия и Индонезия (47 часов). Россия и США делят четвертое-пятое место с одинаковым показателем в 42 часа.

Лос-Анджелес занимает первое место в мире по пробкам среди городов - каждый автомобилист в среднем теряет в них 104 часа в год. На второй позиции находится Москва - 91 час.

В пятерку наиболее загруженных городов входят также Нью-Йорк (89 часов), Сан-Франциско (83 часа) и колумбийская столица Богота (80 часов). В европейском рейтинге за Москвой следуют Лондон (73 часа), Париж (65 часов), Стамбул (59 часов), Краснодар (56 часов), а также Цюрих, Санкт-Петербург, Сочи, Мюнхен и Нижний Новгород, в которых на пробки приходится около 50 часов в год.

При этом москвичи стоят в пробках свыше четверти (25,2%) всего времени, которое они проводят за рулем, в то время как у жителей Лос-Анджелеса этот показатель ниже - всего 12,7%.
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