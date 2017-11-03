Сайт Госдумы не принял жалобу петербурженки, обнаружив мат в ее адресе

Скриншот с предупреждением от электронной приемной петербурженка 30 октября опубликовала в группе «ВКонтакте» организации «Красивый Петербург».

Жительница Петербурга пыталась направить письмо через электронную приемную на сайте Государственной думы России и не смогла это сделать из-за окончания фамилии маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера.

Поводом для обращения стали вырубленные в квартале Полюстрово вдоль Лабораторного проспекта деревья – по словам автора, это было сделано без соответствующих документов.

Для описания проблемы петербурженке было необходимо упомянуть в тексте адрес — проспект Маршала Блюхера. Программа нашла в фамилии мат и не дала оформить обращение.

«В понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например так: «Какого Блюхера вы тут творите?!» – иронизирует автор.