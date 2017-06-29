Яна Поплавская выходит замуж

Яна Поплавская впервые вышла в свет со своим возлюбленным, который значительно моложе актрисы.

На красной дорожке церемонии закрытия ММКФ пара не прятала своих чувств, по актрисе было видно, что она буквально светится от счастья.

Молодого человека зовут Евгений Яковлев, он работает журналистом в ВГТРК.

Напомним, в 2011 году Яна Поплавская развелась с режиссером Сергеем Гинзбургом после 25 лет брака. Актриса так и не смогла простить ему измену.

«Я подала на развод, как это ни пока­жется вам парадоксальным, для того, чтобы сохранить свою семью. Моя семья — это мои дети и будущие дети моих детей. Я не хочу, чтобы мои дети находились в атмосфере предательства и деградации семейных ценностей, — рассказала Яна Поплавская.

— Я не вижу смысла продолжать такие инвалидные отношения. Я достаточно в своей жизни повидала женщин, попытавшихся перешагнуть через предательство и, как вы говорите, дать шанс. Но… у всех этих женщин несчастные глаза. Потому что живут они в постоянном страхе, что их опять предадут, что им лгут. А я совершенно не хочу становиться на этот тупиковый путь».