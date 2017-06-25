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После развода Джоли начала стремительно округляться

25.06.17 23:24
После развода Джоли начала стремительно округляться

42-летняя артистка, которая была назначена послом Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в 2001, отметила Всемирный день беженцев поездкой в Найроби (Кения).

В городе Найроби 42-летняя звезда Голливуда выступила с речью на официальном мероприятии, посвященном предотвращению сексуального насилия во время военных конфликтов. Она также участвовала в его открытии.
 
 
В глобальной паутине появились фотографии, где голливудская артистка Анджелина Джоли выглядит похорошевшей и немного набравшей вес. От анорексии не осталось и следа.
 
 
В последнее время СМИ неоднократно возвращались к теме  болезненной худобыя Анджелины Джоли - 42-летняя артистка, как правило, выглядела изможденной и в течение продолжительного времени практически не появлялась на публике. Но во время ее выступления в Найроби люди увидели перемены во внешнем облике актрисы. 
 
 
Недавно в СМИ была озвучена альтернативная версия недуга звезды, связанная с терзаниями не столько физиологическими, сколько с психологическими. Иначе говоря, Джоли "сушила" страшная патологическая ревность, поскольку Питт был ей "серийно неверен".
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