Эвелина Бледанс снялась в провокационной эротической фотосессии

Звезде сейчас 48 лет, у нее растет сын, поэтому фолловеры считают, что ей уже поздно придерживаться образа «сексуальной богини шоу-бизнеса».

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс снялась в весьма провокационной фотосессии, бекстейдж которой показала в своем микроблоге.

На видео, которое Эвелина разместила в соцсети, она рассказывает, что сейчас ее будут критиковать за вызывающий купальник, за позу, ведь «тыжемать», толстые ляжки и обвисшую грудь. Сам пост актриса подписала с юмором: «С утра на растерзание».

Поклонники Бледанс пришли в восторг от ее поста. Большинство подписчиков одарили актрису комплиментами и посоветовали ей не обращать внимание на завистников, отметив ее идеальную фигуру и чувство юмора. За три часа публикация Эвелины собрала почти 40 тысяч просмотров.

«Красавица, молодец! На всех не угодить», «Эвелина, прекращайте тратить своё драгоценное время на " идеАльных)) Вы прекрасна!», «Ты богиня! И сколько бы зависти не было, ты сильная и очень мудрая!», - пишут фолловеры, комментируя пост Бледанс.