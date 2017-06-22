 
TOP 10

1 СМИ узнали неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

2 Впервые опубликованные Документы архива Минобороны опровергли миф о внезапном нападении Гитлера

3 Эксперты озвучили предельный курс падения рубля

4 "Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

5 СМИ: Роскомнадзор внес Google в реестр запрещенных сайтов СМИ

6 Автобус из Волгограда разбился 22 июня в Казахстане: девять погибших (ВИДЕО)

7 Украина заявила о появлении на Донбассе российского спецназа (ВИДЕО)

8 Пообещавшая уничтожить людей робот София рассказала о своем идеальном мужчине (ВИДЕО)

9 Французская модель погибла из-за взрыва баллона со взбитыми сливками

10 Опубликован новый трейлер 7-го сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Эвелина Бледанс снялась в провокационной эротической фотосессии

22.06.17 22:41
Эвелина Бледанс снялась в провокационной эротической фотосессии

Звезде сейчас 48 лет, у нее растет сын, поэтому фолловеры считают, что ей уже поздно придерживаться образа «сексуальной богини шоу-бизнеса».

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс снялась в весьма провокационной фотосессии, бекстейдж которой показала в своем микроблоге. 
 
 
 
 
На видео, которое Эвелина разместила в соцсети, она рассказывает, что сейчас ее будут критиковать за вызывающий купальник, за позу, ведь «тыжемать», толстые ляжки и обвисшую грудь. Сам пост актриса подписала с юмором: «С утра на растерзание». 
 
 
Поклонники Бледанс пришли в восторг от ее поста. Большинство подписчиков одарили актрису комплиментами и посоветовали ей не обращать внимание на завистников, отметив ее идеальную фигуру и чувство юмора. За три часа публикация Эвелины собрала почти 40 тысяч просмотров.
 
 
«Красавица, молодец! На всех не угодить», «Эвелина, прекращайте тратить своё драгоценное время на " идеАльных)) Вы прекрасна!», «Ты богиня! И сколько бы зависти не было, ты сильная и очень мудрая!», - пишут фолловеры, комментируя пост Бледанс.
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга