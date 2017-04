Составлен топ-8 неловких моментов из жизни знаменитостей Самые нелепые провалы звезд, попавшие на фото. Интернет-издание "Актуальные новости" вспоминает казусы с участием знаменитостей, которые еще долго будут вспоминать поклонники. Британская певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм в 2015 году устроила громкую вечеринку в Лондоне по поводу первой годовщины открытия своего первого бутика. Хозяйка банкета в этот вечер выглядела просто великолепно, облачившись в узкие черные джинсы, черный топ и сверкающий жакет. Все бы ничего, но в конце вечера папарацци запечатлели, как Виктория, покидая мероприятие, передвигалась крайне неуверенно, а на ее джинсах красовалось огромное мокрое пятно. Младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза в январе 2005 года появился на обложке таблоида The Sun, представ перед читателями в нацистской военной форме песочного цвета с повязкой со свастикой на руке. Представители СМИ запечатлели принца Гарри во время костюмированной вечеринки, посвященной теме «Туземцы и колонисты». В прошлом году Мадонна захотела устроить необычную фотосессию прямо на выставке современного искусства в Лондоне. Популярная певица и принялась позировать фотографам лежа на полу и принимая эксцентричные позы. Во время похорон именитой блюзовой исполнительницы Этты Джеймс, неприятный инцидент произошел с Кристиной Агилерой. Крнда она исполняла наиболее известную песню покойной звезды - At Last, однако внимательные поклонники обратили внимание на темные струйки на ее ногах. Как выяснилось, Кристина очень перенервничала, отчего изрядно вспотела, и в результате ее автозагар потек... Американский актёр Джонни Депп опозорился на вручении премии Hollywood Film Awards. Актер шаткой походкой вышел на сцену для объявления победителя в категории документальных фильмов, а затем, выдержав значительную паузу, взял в руки микрофон. Актер неожиданно принялся критиковать качество устройства, назвав микрофон «самым отвратительным из тех, которые он когда-либо держал в руках», после чего нецензурно выругался. У Бритни во время выступления в Лас-Вегасе однажды сломался бюстгальтер, в другой раз - расстегнулся комбинезон. А в феврале нынешнего года во время сольного концерта, грудь Бритни выскочила из купальника. В 2011 году, совершая полет из Парижа в Дублин, Жерару Депардье захотелось в туалет, однако стюардесса попросила артиста потерпеть, соблюдая правила безопасности, пока самолет набирает высоту. Тогда актер справил нужду на пол воздушного лайнера. Американская певица и композитор Кэти Перри как-то раз настолько весело проводила время в аквапарке, что нижняя часть купального костюма неожиданно сползла вниз, обнажив пятую точку певицы. Твитнуть Новости наших партнеров