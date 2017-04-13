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Составлен топ-8 неловких моментов из жизни знаменитостей

13.04.17 00:09
Составлен топ-8 неловких моментов из жизни знаменитостей

Самые нелепые провалы звезд, попавшие на фото.

Интернет-издание "Актуальные новости" вспоминает казусы с участием знаменитостей, которые еще долго будут вспоминать поклонники.

Британская певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм в 2015 году устроила громкую вечеринку в Лондоне по поводу первой годовщины открытия своего первого бутика. Хозяйка банкета в этот вечер выглядела просто великолепно, облачившись в узкие черные джинсы, черный топ и сверкающий жакет.  Все бы ничего, но в конце вечера папарацци запечатлели, как  Виктория, покидая мероприятие, передвигалась крайне неуверенно, а на ее джинсах красовалось огромное мокрое пятно.
 
 
Младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза  в январе 2005 года появился на обложке таблоида The Sun, представ перед читателями в нацистской военной форме песочного цвета с повязкой со свастикой на руке.
 
 
Представители СМИ запечатлели принца Гарри во время костюмированной вечеринки, посвященной теме «Туземцы и колонисты».
 
 
В прошлом году Мадонна захотела устроить необычную фотосессию прямо на выставке современного искусства в Лондоне. Популярная певица и принялась позировать фотографам лежа на полу и принимая эксцентричные позы. 
 
 
Во время похорон именитой блюзовой исполнительницы Этты Джеймс, неприятный инцидент  произошел с Кристиной Агилерой. Крнда она исполняла наиболее известную песню покойной звезды - At Last, однако внимательные поклонники обратили внимание на темные струйки на ее ногах.
 
 
Как выяснилось, Кристина очень перенервничала, отчего изрядно вспотела, и в результате ее автозагар потек...
 
 
Американский актёр Джонни Депп опозорился на вручении премии Hollywood Film Awards. Актер шаткой походкой вышел на сцену для объявления победителя в категории документальных фильмов, а затем, выдержав значительную паузу, взял в руки микрофон. Актер неожиданно принялся критиковать качество устройства, назвав микрофон «самым отвратительным из тех, которые он когда-либо держал в руках», после чего нецензурно выругался.
 
 
У Бритни во время выступления в Лас-Вегасе однажды сломался бюстгальтер, в другой раз - расстегнулся комбинезон. А в феврале нынешнего года во время сольного концерта,  грудь Бритни выскочила из купальника.
 
 
В 2011 году, совершая полет из Парижа в Дублин, Жерару Депардье захотелось в туалет, однако стюардесса попросила артиста потерпеть, соблюдая правила безопасности, пока самолет набирает высоту. Тогда актер справил нужду на пол воздушного лайнера. 
 
 
Американская певица и композитор Кэти Перри как-то раз настолько весело проводила время в аквапарке, что нижняя часть купального костюма неожиданно сползла вниз, обнажив пятую точку певицы.
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