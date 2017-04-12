На крошечном острове ждут "полную энтузиазма" медсестру

Необычная вакансия появилась на сайте системы здравоохранения Шотландии и сразу же привлекла внимание британских СМИ.

Для жителей самого удаленного в Великобритании крошечного шотландского острова Фэйр-Айл с населением около 60 человек подыскивают медсестру.

В заявке сообщается, что островитянам требуется практикующая медсестра для работы без доктора. "Вы в поисках сложной задачи? Мы ищем полного энтузиазма, независимого практикующего специалиста, способного приспособиться к работе без доктора на острове Фэйр-Айл", - говорится в объявлении на сайте NHS Scotland.

"Вы будете отвечать за предоставление медицинских услуг в соответствии с местными и национальными стандартами, обеспечивая всем жителям острова доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию в соответствии с их потребностями", - говорится в тексте вакансии.

Заработная плата медсестры составит от 26 565 до 35 577 фунтов стерлингов в год (от более 1,8 млн до более 2,5 млн рублей). За эту сумму предлагают устроиться на полный рабочий день (37,5 часов в неделю), а также выезжать к пациентам по вызову.