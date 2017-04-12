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На крошечном острове ждут "полную энтузиазма" медсестру

12.04.17 23:32
На крошечном острове ждут "полную энтузиазма" медсестру

Необычная вакансия появилась на сайте системы здравоохранения Шотландии и сразу же привлекла внимание британских СМИ.

Для жителей самого удаленного в Великобритании крошечного шотландского острова Фэйр-Айл с населением около 60 человек подыскивают медсестру. 
 
В заявке сообщается, что островитянам требуется практикующая медсестра для работы без доктора. "Вы в поисках сложной задачи? Мы ищем полного энтузиазма, независимого практикующего специалиста, способного приспособиться к работе без доктора на острове Фэйр-Айл", - говорится в объявлении на сайте NHS Scotland.
 
"Вы будете отвечать за предоставление медицинских услуг в соответствии с местными и национальными стандартами, обеспечивая всем жителям острова доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию в соответствии с их потребностями", - говорится в тексте вакансии.
 
Заработная плата медсестры составит от 26 565 до 35 577 фунтов стерлингов в год (от более 1,8 млн до более 2,5 млн рублей). За эту сумму предлагают устроиться на полный рабочий день (37,5 часов в неделю), а также выезжать к пациентам по вызову.
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