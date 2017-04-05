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Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами

04.04.17 23:27
Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами

Британские психологи установили, что в Великобритании, Италии, Нидерландах и Канаде младенцы плачут чаще и дольше, чем в Дании, Германии и Японии.

Исследователи обнаружили, что в первые две недели жизни младенцы, в среднем, плачут около двух часов в сутки. Затем продолжительность плача начинает расти и к шестой неделе достигает двух часов 15 минут в сутки. С этого возраста дети плачут реже. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pediatrics.
 
В исследовании отмечено, что некоторые младенцы плачут не дольше 30 минут в день, другим не хватает и пяти часов. Разница во многом зависит от страны, в которой они родились. Так, по мнению ученых, в Канаде самая большая доля младенцев, которые плачут свыше трех часов по меньшей мере три дня в неделю. В Дании таких детей не более 5,5 процентов.
 
Ученые не объясняют, почему в одних странах младенцы плачут чаще, чем в других. Дитер Волкер из Уорикского университета, возглавивший группу ученых, теперь предлагает выяснить, связана ли разница в продолжительность плача с течением беременности или с генетикой.  Об этом пишет Лента.ру.
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