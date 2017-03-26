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Райан Гослинг рассказал, почему смеялся во время скандала на "Оскаре"

26.03.17 22:55
Райан Гослинг рассказал, почему смеялся во время скандала на "Оскаре"

Ситуация напомнила актеру сюрреалистичный фильм-катастрофу.

Прошедшая церемония вручения премии "Оскар" стала самой скандальной за всю историю Американской киноакадемии. Уоррен Битти и Фэй Данауэй вручили награду за лучший фильм участникам команды "Ла-Ла Ленд", но буквально через несколько минут организаторы заявили, что они "перепутали конверты". Лучшим фильмом 2016 года стала гей-драма Барри Дженкинса "Лунный свет".
 
Напомним, во время конфуза с перепутанными конвертами всем остальным участникам церемонии было отнюдь не до веселья.
 
 
 
 
Гослинг рассказал, что поначалу у него возникло ощущение "чего-то нехорошего" в зале. "Я видел, как у людей в толпе началась паника, видел парней с наушниками, которые бежали, было чувство, что как будто кто-то пострадал. Я подумал, что кому-то стало плохо, и это был худший сценарий, который играл в моей голове", – цитирует артиста Life.ru.
 
 
 
Именно поэтому, когда организаторы заявили о возникшей путанице с конвертами – Гослинг попросту расхохотался. "Мне стало так легко", – признался он.
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