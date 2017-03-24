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Кличко хочет издать сборник своих крылатых фраз

23.03.17 23:57
Кличко хочет издать сборник своих крылатых фраз

Недавно мэр Киева заявил о своих намерениях выпустить собственную книгу высказываний.

Виталий Кличко рассказал в интервью Gordon.ua, что в скором времени выпустит сборник, в котором будут собраны все его оговорки.
 
"Скоро, я уже обещал, выпущу книжку изречений. Так что будет интересно почитать", — отметил Кличко. По словам мэра, больше всего ему нравятся две оговорки — "про замов" и про "готовиться к земле", сделанные им в августе 2014 года.
 
 
В первом случае Кличко пытался объяснить, почему Кабинет министров не подписывает документы о назначении его советников на должности. "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров, которых назначить невозможно, не знаю почему", — заявил мэр.
 
 
Вторая оговорка была связана с обращением Кличко к горожанам по поводу предстоящего отопительного сезона. "Каждого из киевлян я прошу с пониманием… к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян… точно также с особым… с особым… составляющей обратиться к проблеме теплосбережения… подготовки к земле", — заявил Кличко. 
 
 
Недавно мэр Киева рассказал о том, что за спиной сотрудники называют его "Boss". Причиной этому стало его участие в рекламной кампании этой фирмы.
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