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Лавров пошутил, что хакеры ЦРУ могут проникать и в холодильники

09.03.17 22:39
Лавров пошутил, что хакеры ЦРУ могут проникать и в холодильники

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старается не брать телефоны на переговоры, которые «касаются чувствительных вопросов».

«Что касается подозрений, что хакеры ЦРУ могут проникать не только в смартфоны, но и в современные телевизоры, а я слышал, что и в холодильники тоже могут, чтобы создать проблемы в электросетях, — я сам стараюсь на переговоры, которые касаются чувствительных вопросов, не брать никаких телефонов», — отметил Лавров.
 
По словам главы российского МИД, эксперты считают информацию о хакерском арсенале ЦРУ правдоподобной.
 
Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру.
 
Эти программы позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung smart TV в качестве устройства для прослушки.
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