Лавров пошутил, что хакеры ЦРУ могут проникать и в холодильники

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старается не брать телефоны на переговоры, которые «касаются чувствительных вопросов».

«Что касается подозрений, что хакеры ЦРУ могут проникать не только в смартфоны, но и в современные телевизоры, а я слышал, что и в холодильники тоже могут, чтобы создать проблемы в электросетях, — я сам стараюсь на переговоры, которые касаются чувствительных вопросов, не брать никаких телефонов», — отметил Лавров.

По словам главы российского МИД, эксперты считают информацию о хакерском арсенале ЦРУ правдоподобной.

Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру.

Эти программы позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung smart TV в качестве устройства для прослушки.