Анфиса Чехова похудела на 25 кило "силой мысли"

За последние два года Анфиса серьезщно изменилась.

Артистка похудела на 25 килограммов. В первый год она избавилась от 10 лишних килограммов, а за второй год — от 15.

Сама Чехова признается, что секрет ее стройности прост — сила мысли.

И хотя Анфиса занимается спортом и питается определенным образом, она считает, что похудение напрямую зависит от внутреннего состояния человека.

«Поверьте, я пришла к этому результату не высчитывая калории, не истязая себя диетами. Просто перестала любить то, что не особенно полезно для моего организма.

Мы же не станем, скажем, есть что-то грязное с пола? У меня похожий мотив: я просто перестала хотеть то, что моему организму вредно. Например, я разлюбила мясо, перестала есть сахар, хлеб… Прекрасно обхожусь без них. Но — без фанатизма.

Помимо того, что я правильно питаюсь, я регулярно делаю висцеральный массаж — это вид мануальной терапии, воздействующий на органы брюшной полости методом глубокого надавливания. Очень благотворно влияет на обмен веществ», — рассказала Анфиса журналу Hello.