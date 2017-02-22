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Анфиса Чехова похудела на 25 кило "силой мысли"

22.02.17 00:05
Анфиса Чехова похудела на 25 кило "силой мысли"

За последние два года Анфиса серьезщно изменилась.

Артистка похудела на 25 килограммов. В первый год она избавилась от 10 лишних килограммов, а за второй год — от 15.
 
 
Сама Чехова признается, что секрет ее стройности прост — сила мысли.
 
 
И хотя Анфиса занимается спортом и питается определенным образом, она считает, что похудение напрямую зависит от внутреннего состояния человека.
 
 
«Поверьте, я пришла к этому результату не высчитывая калории, не истязая себя диетами. Просто перестала любить то, что не особенно полезно для моего организма.
 
 
Мы же не станем, скажем, есть что-то грязное с пола? У меня похожий мотив: я просто перестала хотеть то, что моему организму вредно. Например, я разлюбила мясо, перестала есть сахар, хлеб… Прекрасно обхожусь без них. Но — без фанатизма.
 
 
Помимо того, что я правильно питаюсь, я регулярно делаю висцеральный массаж — это вид мануальной терапии, воздействующий на органы брюшной полости методом глубокого надавливания. Очень благотворно влияет на обмен веществ», — рассказала Анфиса журналу Hello.
 
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