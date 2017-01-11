Американка прославилась благодаря селфи на фоне беспорядка

Пользователи "Твиттера" обвинили девушку в нечистоплотности после того, как та выложила селфи на фоне своей комнаты.

Алиса Борделон надела гламурное платье и сфотографировала себя в зеркале, а затем выложила снимок в соцсети. Видимо, девушка не придала значеия тому, что творится за её спиной.





"Иду на ужин, потому что мне нужен повод, чтобы надеть этот наряд", — написала девушка в своём посте. "Иду на ужин, потому что мне нужен повод, чтобы надеть этот наряд", — написала девушка в своём посте.

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать - ее фотографию «лайкнули» свыше 8,5 тысячи человек, а также ретвитнули более 4 тысяч.

В комментариях к фотографии пользователи соцсети заметили, что гламурный наряд девушки сильно контрастирует с состоянием ее комнаты. Девушке дали множество советов, как убрать комнату.