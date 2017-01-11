Американка прославилась благодаря селфи на фоне беспорядка

Пользователи "Твиттера" обвинили девушку в нечистоплотности после того, как та выложила селфи на фоне своей комнаты.
Алиса Борделон надела гламурное платье и сфотографировала себя в зеркале, а затем выложила снимок в соцсети. Видимо, девушка не придала значеия тому, что творится за её спиной.
"Иду на ужин, потому что мне нужен повод, чтобы надеть этот наряд", — написала девушка в своём посте.
Реакция пользователей не заставила себя долго ждать - ее фотографию «лайкнули» свыше 8,5 тысячи человек, а также ретвитнули более 4 тысяч.
В комментариях к фотографии пользователи соцсети заметили, что гламурный наряд девушки сильно контрастирует с состоянием ее комнаты. Девушке дали множество советов, как убрать комнату.
Один из пользователей заявил, что он готов «помолиться за того, кто женится на этой девушке». Другой живо представил, что на подобный беспорядок сказали бы его родители, когда он был ребенком: «Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет».
Кто-то предположил, что десертом после ужина, на который собирается девушка, ей послужат маршмеллоу, разбросанные по полу.
Кстати, саму Алису ничуть не смутило ни повышенное внимание к ее персоне, ни повод, которому она этим обязана. Американка осталась довольна нежданно свалившейся на нее популярностью. По ее словам, когда "младший брат узнает, как я стала мемом, он больше никогда не станет делать уборку в своей комнате".