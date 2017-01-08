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Похудевшую Анну Михалкову не узнали поклонники

08.01.17 22:36
Похудевшую Анну Михалкову не узнали поклонники

Известная киноактриса шокировала поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram результаты похудения.

Преображение 42-летней актрисы стало поводом для разговоров среди ее поклонников.
 
 
Анна написала  в своем микроблоге,  что в новый год она входит в с новыми целями и планами. Так, она пообещала себе продолжить борьбу с лишними килограммами. 
 
 
Большинство поклонников отреагировали на пост Михалковой с удивлением, ведь, по их мнению, актрисе больше не следует худеть.
 
«Прямо школьница, выглядите супер», «На этой фотографии я вас даже не узнала. Красотка! Вам очень идет красная помада», «Аня, вы на этойТ фотографии похожи на девушку Бонда Леа Сейду», «Аня?! Да вас не узнать!», «И я не узнала. Вы очень помолодели и похорошели, худеть больше не надо», «Выглядите роскошно!», «Как вам идет стройность, шикарно!», «Аня, желаю тебе удивляться и удивлять, не надо худеть, ты и так хорошенькая», «Такая тоненькая» — восхитились внешним видом актрисы ее преданные поклонники.
 
 
Напомним, ранее Анна призналась подписчикам в Instagram, что устала поучать своих сыновей.
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