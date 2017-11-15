Море мусора захлестнуло Карибы Рейтинг 9.1 Шокирующее видео опубликовано на днях в сети: в Карибском море, возле острова Роатан недалеко от побережья Гондураса, море оказалось покрыто толстым слоем мусора, пластиковых бутылок и использованных пакетов. Как выяснилось, тонны бытовых отходов попали в морские воды с побережья Гватемалы, вынесенные с суши разливами рек, вышедших из берегов после проливных дождей. Шокирующую видеозапись опубликовала в сети британский фотограф Кэролайн Пауэр. На ней запечатлено настоящее мусорное море, раскинувшееся на несколько миль - "от горизонта до горизонта" - в самом сердце Карибов. Дело происходит у острова Роатан, недалеко от побережья Гондураса. По предварительным выводом, мусор смыло с берегов Гватемалы проливными дождями, пролившимися недавно в регионе. "Планета задыхается от мусора, - говорит Кэролайн Пауэр. - И все мы в этом виноваты". "Я родилась и выросла в Лондоне, - пишет Кэролайн в своем блоге. - В последние 11 лет я работаю в природоохранной организации, занимающейся защитой моря, на небольшом островке на Карибах. Многие люди даже не задумываются, как их повседневная деятельность влияет на нашу планету. Но мне довелось жить в месте, где это влияние можно видеть своими глазами". Разместив видео мусорного моря на своей странице в Фейсбуке, Кэролайн снабдила его подписью: "Пора задумываться и перестать использовать пластик в повседневной жизни!" Кэролайн призвала организации в течение недели сортировать мусор, чтобы понять, как много неразлагаемых отходов они отправляют в природу. "Видеть, как то, о чем я неустанно пекусь, обрекают на гибель, - это жутко!" - говорит она. По слова Кэролайн, они проплыли в сплошном море мусора больше семи километров, а затем - еще около трех километрах в водах, где "полосы мусора протянулись от горизонта до горизонта". 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров