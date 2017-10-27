Самые удивительные религии мира Рейтинг 9.1 Как много религий вы знаете? Чаще всего люди могут назвать несколько основных мировых религий – христианство, ислам, буддизм, индуизм, иудаизм. На самом деле существует множество других, менее известных религий, и некоторые из них весьма необычны. Раэлизм

Это религиозное движение основано в 1974 году бывшим французским гонщиком по имени Клод Ворилон (взявшим себе имя Раэль). Его последователи верят, что существование жизни на Земле – результат научного вмешательства высокоразвитых цивилизаций. Церковь всех миров

Эту нео-языческую религию основал в 1962 году Оберон Зен-Равенхарт со своей женой Морнин Глори, вдохновившись одноимённой религией из фантастического романа Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране». Его первыми последователями стала группа друзей и единомышленников из Калифорнии. Церковь летающего макаронного монстра

Также известна под названием пастафарианство. Эта сатирическая религия зародилась после открытого письма её основателя Бобби Хендерсона в департамент образования штата Канзас. В своём письме он требовал, чтобы его религия изучалась в школе наравне с креационизмом и теорией эволюции. Пастафарианство имеет официальный статус религии в Нидерландах и Новой Зеландии. Агхори

Пожалуй, одно из самых устрашающих ответвлений индуизма, ставшее самостоятельным культом примерно в 14 веке. Многие ортодоксальные индуисты предают это течение анафеме в связи с его табуированными ритуалами. Ритуалы эти и впрямь весьма зловещи. Последователи культа живут рядом с кладбищами и употребляют в пищу плоть трупов. Они также пьют из человеческих черепов и медитируют на могилах в поисках просветления. Лаборатория волн Судного дня

Или Панавэбу кэнкюдзё – это японское религиозное движение, основанное в 1977 году. Оно сочетает в себе элементы христианства, буддизма и доктрины нью-эйдж. Последователи движения считают, что в бедах современного мира повинны электромагнитные волны, которые и должны стать причиной конца света. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров