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Самые удивительные религии мира

26.10.2017 14:15
Рейтинг 9.1

Как много религий вы знаете? Чаще всего люди могут назвать несколько основных мировых религий – христианство, ислам, буддизм, индуизм, иудаизм. На самом деле существует множество других, менее известных религий, и некоторые из них весьма необычны.

Раэлизм
Это религиозное движение основано в 1974 году бывшим французским гонщиком по имени Клод Ворилон (взявшим себе имя Раэль). Его последователи верят, что существование жизни на Земле – результат научного вмешательства высокоразвитых цивилизаций.

Раэлизм Это религиозное движение основано в 1974 году бывшим французским гонщиком по имени Клод Ворилон (взявшим себе имя Раэль). Его последователи верят, что существование жизни на Земле – результат научного вмешательства высокоразвитых цивилизаций.

Церковь всех миров
Эту нео-языческую религию основал в 1962 году Оберон Зен-Равенхарт со своей женой Морнин Глори, вдохновившись одноимённой религией из фантастического романа Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране». Его первыми последователями стала группа друзей и единомышленников из Калифорнии.

Церковь всех миров Эту нео-языческую религию основал в 1962 году Оберон Зен-Равенхарт со своей женой Морнин Глори, вдохновившись одноимённой религией из фантастического романа Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране». Его первыми последователями стала группа друзей и единомышленников из Калифорнии.

Церковь летающего макаронного монстра
Также известна под названием пастафарианство. Эта сатирическая религия зародилась после открытого письма её основателя Бобби Хендерсона в департамент образования штата Канзас. В своём письме он требовал, чтобы его религия изучалась в школе наравне с креационизмом и теорией эволюции. Пастафарианство имеет официальный статус религии в Нидерландах и Новой Зеландии.

Церковь летающего макаронного монстра Также известна под названием пастафарианство. Эта сатирическая религия зародилась после открытого письма её основателя Бобби Хендерсона в департамент образования штата Канзас. В своём письме он требовал, чтобы его религия изучалась в школе наравне с креационизмом и теорией эволюции. Пастафарианство имеет официальный статус религии в Нидерландах и Новой Зеландии.

Агхори
Пожалуй, одно из самых устрашающих ответвлений индуизма, ставшее самостоятельным культом примерно в 14 веке. Многие ортодоксальные индуисты предают это течение анафеме в связи с его табуированными ритуалами. Ритуалы эти и впрямь весьма зловещи. Последователи культа живут рядом с кладбищами и употребляют в пищу плоть трупов. Они также пьют из человеческих черепов и медитируют на могилах в поисках просветления.

Агхори Пожалуй, одно из самых устрашающих ответвлений индуизма, ставшее самостоятельным культом примерно в 14 веке. Многие ортодоксальные индуисты предают это течение анафеме в связи с его табуированными ритуалами. Ритуалы эти и впрямь весьма зловещи. Последователи культа живут рядом с кладбищами и употребляют в пищу плоть трупов. Они также пьют из человеческих черепов и медитируют на могилах в поисках просветления.

Лаборатория волн Судного дня
Или Панавэбу кэнкюдзё – это японское религиозное движение, основанное в 1977 году. Оно сочетает в себе элементы христианства, буддизма и доктрины нью-эйдж. Последователи движения считают, что в бедах современного мира повинны электромагнитные волны, которые и должны стать причиной конца света.

Лаборатория волн Судного дня Или Панавэбу кэнкюдзё – это японское религиозное движение, основанное в 1977 году. Оно сочетает в себе элементы христианства, буддизма и доктрины нью-эйдж. Последователи движения считают, что в бедах современного мира повинны электромагнитные волны, которые и должны стать причиной конца света.
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